Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata: l'annuncio di Carlo Conti
L’annuncio è arrivato via social e ha acceso l’attesa per la serata inaugurale del Festival. Carlo Conti ha svelato il nome del super ospite musicale della prima puntata di Sanremo 2026, fissata per il 24 febbraio.
La prima grande conferma del Festival di Sanremo 2026 è arrivata direttamente da Carlo Conti. Con un post pubblicato su Instagram, il direttore artistico ha ufficializzato la presenza di Tiziano Ferro come super ospite musicale della serata inaugurale, in programma martedì 24 febbraio.
Il cantante tornerà sul palco dell’Ariston all’apertura della 76ª edizione della manifestazione, segnando un ritorno molto atteso. Per Ferro si tratta di una nuova apparizione al Festival dopo le precedenti partecipazioni che avevano già lasciato il segno, in particolare il ruolo centrale avuto nell’edizione 2020.
L’annuncio chiude settimane di voci e trattative rimaste lontane dai riflettori. La scelta di Conti punta su un nome capace di garantire un forte impatto sin dalla prima sera, affidando l’avvio della kermesse a uno degli artisti italiani più riconoscibili anche a livello internazionale.
La serata del 24 febbraio prende così una fisionomia più definita. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti, affiancato per tutta la settimana da Laura Pausini. Il co-conduttore della prima puntata sarà l’attore Can Yaman, mentre dalla nave collegata con il Festival interverrà Max Pezzali, presenza prevista per tutte e cinque le serate.
Resta riservato il contenuto dell’esibizione di Tiziano Ferro. Non sono stati diffusi dettagli sulla scaletta, ma l’ipotesi più accreditata è un percorso musicale tra i suoi brani più noti. L’attenzione del pubblico si concentra anche sulla possibile interazione sul palco con Laura Pausini, legata a Ferro da un rapporto artistico e personale di lunga data.
Con questa prima ufficializzazione, il Festival di Sanremo 2026 inizia a delineare i suoi protagonisti, mentre cresce l’attesa per ulteriori annunci sul cast delle serate successive.