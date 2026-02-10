Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata: l'annuncio di Carlo Conti

L’annuncio è arrivato via social e ha acceso l’attesa per la serata inaugurale del Festival. Carlo Conti ha svelato il nome del super ospite musicale della prima puntata di Sanremo 2026, fissata per il 24 febbraio.