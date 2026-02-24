Inter-Bodo Glimt, dubbi su due episodi in area nel primo tempo

Inter protesta per due episodi contro il Bodo Glimt, tra un tocco sospetto in area e la caduta di Barella. Dubbi sulle decisioni arbitrali nel primo tempo del ritorno a San Siro.

A San Siro la sfida tra Inter e Bodo Glimt si accende già prima dell’intervallo. I nerazzurri, chiamati a ribaltare il 3-1 dell’andata, protestano per due situazioni controverse nell’area norvegese che fanno discutere panchina e pubblico.

Il primo episodio arriva al 42’. Frattesi scatta sulla destra e mette un pallone teso in mezzo. Il cross colpisce un difensore del Bodo e subito scattano le proteste per un possibile tocco di mano. Il centrocampista nerazzurro segnala l’irregolarità all’arbitro Hernandez, indicando chiaramente il braccio.

Il direttore di gara si affida al controllo rapido del Var ma decide di non intervenire. Dalle immagini si nota come il pallone finisca sul fianco alto del difensore, con il braccio sì largo ma non coinvolto nel contatto.

Pochi minuti più tardi l’Inter torna a chiedere un rigore. Barella entra in area e si scontra con un avversario in scivolata, finendo a terra. Anche in questo caso l’arbitro invita a proseguire senza fischiare.

I replay mostrano un contatto tra le gambe, con il difensore norvegese che arriva in ritardo e finisce addosso al centrocampista. Un episodio che lascia più di un dubbio e alimenta le proteste dei nerazzurri.