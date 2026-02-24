Fulminacci a Sanremo 2026 con Stupida sfortuna tra musica e vita privata

Fulminacci torna a Sanremo 2026 con Stupida sfortuna dopo anni di crescita artistica. Il cantautore romano, classe 1997, riparte dal palco dell’Ariston con un brano che racconta solitudine e smarrimento.

Fulminacci è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026. Per lui si tratta di un ritorno: era già salito sul palco nel 2021 con “Santa Marinella”. Stavolta presenta “Stupida sfortuna”, una canzone che mette al centro sensazioni intime e immagini quotidiane, sospese tra malinconia e incertezza.

All’anagrafe Filippo Uttinacci, nasce a Roma nel 1997. Il nome d’arte deriva proprio dal cognome, trasformato in qualcosa di più leggero e ironico. Prima di dedicarsi completamente alla musica, prova anche la recitazione, partecipando a un cortometraggio e a un videoclip legato a una serie televisiva.

La passione per le canzoni arriva presto. A 16 anni scrive i primi testi, ma decide di non pubblicarli. Il percorso prende forma solo qualche anno dopo, quando tra i 18 e i 19 anni compone i brani che daranno vita al suo primo progetto discografico.

Il debutto ufficiale arriva nel 2019 con “La vita veramente”. Il disco riceve attenzione da critica e pubblico. Nello stesso periodo si esibisce al Concertone del Primo Maggio e ottiene riconoscimenti come la Targa Tenco per la miglior opera prima e il Premio M.E.I. come emergente.

Dopo il ritorno sul palco del Primo Maggio nel 2020, nel 2021 entra tra i Big di Sanremo. Con “Santa Marinella” si piazza a metà classifica, ma consolida il suo stile nel panorama pop italiano.

Nel 2023 pubblica il singolo “Tutto inutile” e l’album “Infinito +1”. Il progetto include collaborazioni con altri artisti e introduce un brano aggiunto in un secondo momento, pensato come riflessione sui legami umani, raccontati in modo semplice e diretto.

Molto riservato, Fulminacci tiene lontana la sua vita privata dai riflettori. In passato è stato legato all’attrice Lia Grieco, una relazione vissuta con discrezione e terminata senza esposizione mediatica.

Il nuovo brano presentato a Sanremo nasce da immagini precise. L’artista lo descrive come un tardo pomeriggio invernale, con un senso di solitudine che attraversa tutta la canzone. Il significato resta aperto, affidato a chi ascolta e alle emozioni che riesce a evocare.