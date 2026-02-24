Sanremo 2026, Laura Pausini inciampa sulle parole e Can Yaman scherza sulla Z

Laura Pausini sbaglia alcune pronunce a Sanremo 2026 durante l’annuncio dei cantanti, complice la sua inflessione. Can Yaman scherza sul dettaglio, mentre Carlo Conti alimenta il momento ironico sul palco.

Qualche esitazione di troppo per Laura Pausini sul palco dell’Ariston. Durante la serata del Festival di Sanremo 2026, la cantante — al fianco di Carlo Conti — ha avuto qualche difficoltà nella pronuncia di alcuni nomi mentre annunciava gli artisti in gara.

Il primo episodio è arrivato con Ditonellapiaga. Nel leggere gli autori del brano, Pausini ha trasformato “Ruzzi” in “Russi”, complice la sua nota inflessione. Carlo Conti ha colto subito l’occasione per scherzare: “Le parole con la Z tutte a lei…”, ha detto sorridendo.

Poco dopo è entrato in scena anche Can Yaman, che ha aggiunto una battuta sul tema: “Ho sentito che hai un problema con la Z”. Una provocazione leggera, a cui Conti ha risposto ironico: “Ecco, anche in Turchia lo sanno…”.

Un altro momento ha fatto discutere sui social. Annunciando il rapper Sayf, Pausini ha pronunciato il nome come “Séif”, ripetendolo due volte. In molti hanno pensato a un errore, ma non lo è: la pronuncia corretta, chiarita dallo stesso artista, è proprio quella all’inglese, simile a “safe”.