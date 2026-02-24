Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore della prima serata

Can Yaman sarà co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026 grazie al successo di Sandokan. L’attore turco, diventato popolare in Italia con fiction e spot, affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston.

Can Yaman salirà sul palco dell’Ariston nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026. L’attore turco condividerà la conduzione con Carlo Conti e Laura Pausini, dopo il successo televisivo legato al ritorno di Sandokan, che lo ha riportato al centro dell’attenzione del pubblico italiano.

L’annuncio è arrivato sui social, con un’immagine pubblicata da Conti che lo ritrae nei panni della celebre Tigre della Malesia. Un indizio breve, accompagnato da poche parole, ma sufficiente a confermare la presenza dell’attore tra i protagonisti della serata d’apertura.

Leggi anche: Can Yaman a Sanremo 2026: co-conduttore della prima serata dopo il successo di Sandokan Can Yaman approda al Festival di Sanremo 2026 dopo il successo televisivo di Sandokan.

Nato a Istanbul l’8 novembre 1989, Yaman ha studiato al Liceo Italiano della sua città, imparando perfettamente la lingua. Dopo la laurea in Giurisprudenza e un primo tentativo nella carriera legale, ha scelto la recitazione, iniziando un percorso che lo ha portato rapidamente alla notorietà.

Il grande salto arriva nel 2017 con “Bitter Sweet”, seguito dal successo internazionale di “DayDreamer”. Da quel momento diventa un volto riconoscibile anche fuori dalla Turchia, conquistando pubblico e media e ottenendo riconoscimenti come il titolo di uomo dell’anno assegnato da GQ.

In Italia la sua popolarità cresce grazie a spot pubblicitari e serie televisive. Tra queste spicca Viola come il mare, dove recita accanto a Francesca Chillemi, consolidando il legame con il pubblico. Il 2025 segna un passaggio importante con la miniserie “Il Turco” e soprattutto con il reboot di Sandokan, ereditando un ruolo storico.

La sua presenza a Sanremo coincide con il cinquantesimo anniversario dello sceneggiato originale del 1976, interpretato da Kabir Bedi. Un richiamo diretto a una delle produzioni più amate della televisione italiana.

Nei mesi scorsi il suo nome è finito anche nelle cronache per un fermo avvenuto a Istanbul durante un’operazione antidroga in alcuni locali notturni. Secondo quanto emerso, non esisteva un provvedimento specifico nei suoi confronti e l’attore è stato rilasciato poche ore dopo.

Lo stesso Yaman ha respinto le accuse attraverso i social, criticando la diffusione delle notizie e sostenendo che la vicenda fosse stata riportata in modo distorto. Ha spiegato che, se i fatti fossero stati reali, non avrebbe lasciato il Paese così rapidamente.

Sul piano personale, negli ultimi tempi è stato legato alla DJ Sara Bluma. I due erano apparsi insieme nel 2025 a un evento internazionale, ma da mesi non si mostrano più in pubblico. In una recente intervista televisiva, l’attore ha evitato qualsiasi commento sulla vita privata, preferendo concentrarsi sui progetti professionali.