Crollo a Prun di Negrar, esplosione di gas distrugge palazzina

Crolla una palazzina a Prun di Negrar per l’esplosione di una bombola del gas, un morto e tre feriti estratti vivi. I soccorritori hanno scavato tra le macerie per ore per recuperare i superstiti.

Una violenta esplosione ha fatto crollare una palazzina di tre piani a Prun di Negrar, in provincia di Verona. L’incidente, causato dallo scoppio di una bombola del gas, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre tre.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta tra le macerie per individuare eventuali superstiti, utilizzando mezzi e attrezzature speciali per liberare chi era rimasto intrappolato.

Le operazioni di recupero si sono concentrate su tre persone, rimaste sotto i detriti dopo il crollo. I soccorritori sono riusciti a estrarle vive, affidandole subito alle cure del personale sanitario presente sul posto.

Le immagini diffuse mostrano i momenti più delicati delle operazioni, con i sopravvissuti recuperati uno dopo l’altro tra polvere e calcinacci. L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti sulle cause dell’esplosione.