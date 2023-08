Crollo di una palazzina a Matera: senza feriti ma preoccupazioni per l'odore di gas

Una palazzina di due piani è crollata a Matera, precisamente in via Beccaria, nel cuore della città. Fortunatamente, il crollo è avvenuto durante la pausa pranzo degli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione, evitando potenziali vittime.

La palazzina coinvolta nel crollo era disabitata da diversi anni ed era oggetto di lavori di ristrutturazione nei giorni precedenti all'incidente. Al momento del crollo, i Vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia sono intervenuti sul posto per verificare la presenza di altre persone all'interno dell'edificio. Al momento, non risultano né feriti né dispersi.

Un video ripreso da una telecamera pochi istanti prima del crollo ha permesso di identificare tutte le persone presenti nell'area. Inoltre, è giunto sul luogo un cane addestrato alla ricerca di persone sepolte, per assicurarsi che non vi siano vittime sotto le macerie.

Un uomo, lievemente ferito da una scheggia durante il crollo, è stato prontamente medicato e si è allontanato. Un altro automobilista, la cui auto è stata invasa dalla polvere del crollo, ha preferito farsi controllare in ospedale, poiché aveva subito un intervento ad un occhio circa una settimana fa.

Il responsabile della ditta incaricata dei lavori ha confermato che, al momento del crollo, non vi erano operai nel cantiere, poiché tutti avevano sospeso l'attività per pranzo.

Per precauzione, un altro edificio nelle vicinanze è stato evacuato, e due strutture sanitarie hanno sospeso le loro attività. Inoltre, sul posto si è avvertito un odore di gas, e quindi i Vigili del fuoco hanno collaborato con i tecnici di aziende specializzate per valutare eventuali rischi.

Il crollo ha suscitato preoccupazione e scalpore sui social media, con le prime immagini condivise da testimoni oculari che descrivono l'evento come un forte rumore simile a quello di un'esplosione. Sono stati espressi ringraziamenti per il fatto che l'incidente sia avvenuto durante una pausa pranzo, evitando il passaggio di persone nella zona. Ora le autorità stanno indagando per comprendere le cause del crollo e assicurarsi che non vi siano altre implicazioni di sicurezza nella zona colpita.

