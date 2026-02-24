Sanremo 2026, Olly apre il Festival a un anno dal trionfo

Olly torna a Sanremo 2026 dopo la vittoria con Balorda nostalgia e apre la prima serata. Il cantante genovese riparte dal palco dell’Ariston a un anno dal trionfo che lo ha lanciato tra i protagonisti della nuova scena pop.

Olly inaugura la 76esima edizione del Festival di Sanremo il 24 febbraio, tornando sul palco dell’Ariston che lo ha consacrato appena un anno fa. Con Balorda nostalgia aveva conquistato il pubblico e la vittoria, segnando un passaggio decisivo nella sua carriera.

Federico Olivieri, nato a Genova il 5 maggio 2001, cresce in una famiglia di professionisti e si avvicina presto alla musica. Frequenta il conservatorio e scrive i primi testi da adolescente, iniziando a costruire il proprio percorso tra collaborazioni e reinterpretazioni.

Il salto arriva nel 2022 con il singolo Un’altra volta, che esplode sui social e supera milioni di ascolti in streaming. Nello stesso anno entra tra i finalisti di Sanremo Giovani con L’anima balla, guadagnandosi l’accesso tra i Big dell’edizione successiva.

Nel 2023 partecipa al Festival con Polvere, brano che ottiene numeri importanti. Durante la serata dei duetti condivide il palco con Lorella Cuccarini, portando una versione de La notte vola. Da lì in poi arrivano nuove collaborazioni, tra cui quelle con Angelina Mango ed Emma Marrone.

Il 2025 rappresenta l’anno della consacrazione per Olly, diventato uno dei volti più riconoscibili della musica italiana contemporanea, soprattutto tra i più giovani. Prima di scegliere la musica, sognava il cinema e praticava rugby per oltre un decennio.

Il legame con Genova resta forte e centrale anche nel suo immaginario artistico. Nei vicoli e nei quartieri della città trova ispirazione e racconti che influenzano i suoi testi e la sua visione.

Alto 1 metro e 95, un dettaglio che non passa inosservato, mantiene invece la massima discrezione sulla vita privata. Preferisce lasciare spazio alle canzoni, anche quando parla di sentimenti e relazioni.

Dopo la vittoria a Sanremo 2025, Olly aveva ottenuto il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Ha però scelto di non partecipare, rinunciando al palco europeo per continuare il percorso live e concentrarsi sulla propria crescita artistica.