FantaSanremo, bonus e malus della prima serata del 24 febbraio
FantaSanremo debutta con il Festival e assegna punti già dalla prima serata del 24 febbraio. Tra outfit luminosi, scale e accessori, ecco cosa fa guadagnare o perdere punti agli artisti in gara.
Con l’avvio della nuova edizione del Festival di Sanremo, torna anche il FantaSanremo, il gioco parallelo che coinvolge il pubblico premiando le performance degli artisti sul palco dell’Ariston.
Per la serata inaugurale di martedì 24 febbraio sono stati fissati i primi bonus e malus specifici, che si aggiungono alle regole valide per tutta la durata della kermesse.
Leggi anche: FantaSanremo 2025: annunciati bonus e malus per la prima serata
Tra le azioni premiate spicca l’outfit luminoso, purché non si tratti di gioielli, che vale 10 punti. Stesso punteggio per chi sceglie di cantare sulle scale, mentre indossare uno o più anelli garantisce 5 punti.
Bonus pieno anche per chi porta un braccialetto azzurro, che fa guadagnare 10 punti. Al contrario, non scendere la scalinata prima dell’esibizione comporta una penalità di 5 punti.
Regole semplici ma decisive per chi partecipa al gioco, dove ogni dettaglio sul palco può fare la differenza nella classifica finale.