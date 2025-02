FantaSanremo 2025: Bonus e Malus della Terza Serata

Nella serata di giovedì 13 febbraio 2025, il FantaSanremo ha introdotto nuovi bonus e malus specifici per gli artisti in gara al Festival di Sanremo. I partecipanti al gioco dovranno prestare attenzione a questi elementi per massimizzare i punteggi delle proprie squadre.

Bonus della Terza Serata:

Indossare una canottiera : +5 punti.

: +5 punti. Indossare una corona o una tiara : +10 punti.

: +10 punti. Outfit o accessorio rosa : +10 punti.

: +10 punti. Ombelico in vista : +5 punti; se con piercing, il bonus raddoppia a +10 punti.

: +5 punti; se con piercing, il bonus raddoppia a +10 punti. Toccare i glutei della statua di Carlo Conti al Dopofestival : +20 punti.

: +20 punti. Simbolo del cuore con le mani: +20 punti.

Malus della Terza Serata:

Eseguire il gesto dell'ombrello: -10 punti.

Questi bonus e malus sono validi esclusivamente per la terza serata del Festival. I fantagiocatori dovranno osservare attentamente le esibizioni per aggiornare correttamente i punteggi delle proprie squadre.

