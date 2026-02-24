MSI presenta Vector 18 HX AI nel secondo episodio di MSI Consiglia

MSI lancia il secondo episodio della rubrica Consiglia con il Vector 18 HX AI, laptop progettato per alte prestazioni grazie a componenti di fascia estrema e funzioni avanzate di intelligenza artificiale pensate per lavoro e gaming.

Prosegue la serie “MSI Consiglia” con un nuovo protagonista pensato per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. Nel secondo appuntamento, l’azienda punta sul Vector 18 HX AI, un notebook di fascia alta destinato a professionisti, sviluppatori e creator, oltre che agli appassionati di gaming più esigenti.

Il dispositivo nasce per gestire carichi di lavoro complessi. Dalla modellazione alle simulazioni, fino alla programmazione avanzata, il portatile garantisce stabilità operativa e precisione anche nelle attività più pesanti, grazie a una configurazione hardware di livello superiore.

Sotto la scocca trovano spazio processori fino a Intel Core Ultra 9 275HX e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 50. Il supporto a tecnologie come DLSS 4 e agli strumenti NVIDIA Studio permette di ottenere una resa grafica avanzata e una gestione efficiente dei flussi legati all’intelligenza artificiale.

Non mancano soluzioni dedicate alla produttività. L’integrazione con Microsoft Copilot e il sistema MSI AI Engine consente di adattare automaticamente le prestazioni alle attività in corso, migliorando la fluidità del multitasking e riducendo gli interventi manuali.

Tra gli elementi più rilevanti c’è anche la tecnologia MSI OverBoost Ultra, che porta la potenza combinata di CPU e GPU fino a 260W. A supporto di queste prestazioni interviene il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5, progettato per mantenere temperature sotto controllo anche durante sessioni prolungate.