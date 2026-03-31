MSI Consiglia: Crosshair 16 HX AI

L’episodio di questa settimana della rubrica MSI è dedicato a un laptop gaming dal design moderno e curato, disponibile con uno sconto esclusivo

Il prodotto selezionato per questa nuova puntata della rubrica è il Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-087IT, un laptop progettato per offrire prestazioni elevate in ogni scenario, dal gioco competitivo alla creazione di contenuti avanzati, senza rinunciare a un design moderno, caratterizzato da linee curate, a una tastiera RGB a 24 zone e a display da 16 pollici in risoluzione QHD+ con refresh rate a 240 Hz.

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Oltre che per la potenza, il Crosshair 16 HX AI si distingue per la sua versatilità: le funzionalità di AI integrate migliorano l’efficienza nelle attività quotidiane e professionali, mentre l’architettura con tecnologia MSI OverBoost consente di sfruttare al massimo CPU e GPU. Questo laptop rappresenta una soluzione completa per chi cerca un dispositivo potente e aggiornabile, con un equilibrio tra prestazioni e portabilità.

Caratteristiche principali

CPU Intel Core Ultra 7 255HX

Display 16" IPS-Level QHD+ (2560x1600) con Refresh Rate da 240Hz

GPU dedicata NVIDIA® GeForce RTX™ 5070

Tastiera gaming RGB a 24 zone con tasto Copilot

È possibile acquistare questo laptop dal sito di Unieuro in sconto a 1.649 euro.