MSI Consiglia episodio 5 presenta il laptop Modern 15 H AI C2HM con AI e processore Intel Core Ultra

MSI presenta il quinto episodio della rubrica MSI Consiglia dedicato al laptop Modern 15 H AI C2HM. Il dispositivo punta su prestazioni elevate e funzioni di intelligenza artificiale integrate, pensate per lavoro e multitasking anche in mobilità.

MSI pubblica il quinto appuntamento di MSI Consiglia, la rubrica con cui l’azienda segnala prodotti tecnologici destinati al grande pubblico con un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. Il protagonista di questa nuova puntata è il Modern 15 H AI C2HM, un portatile progettato per chi lavora spesso al computer e ha bisogno di potenza e portabilità.

Il notebook monta il processore Intel Core Ultra 9 285H, componente che permette di affrontare attività pesanti e più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. La macchina è pensata per sfruttare strumenti basati su intelligenza artificiale, tra cui Microsoft Copilot e MSI AI Engine, che aiutano a gestire attività quotidiane e flussi di lavoro.

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Il display da 15,6 pollici Full HD con pannello IPS-Level offre una superficie ampia per lavorare su documenti, fogli di calcolo o contenuti multimediali. La grafica è affidata alla soluzione integrata Intel Arc, pensata per garantire prestazioni equilibrate nelle attività quotidiane e nella gestione di contenuti visivi.

Il portatile punta anche sulla praticità d’uso. La tastiera retroilluminata facilita la scrittura in ambienti poco illuminati, mentre il touchpad ampio e preciso migliora la navigazione. Lo schermo può aprirsi fino a 180 gradi grazie alla funzione Flip-n-Share, utile per condividere contenuti con chi si trova dall’altra parte del tavolo.

Per la sicurezza è presente un otturatore fisico sulla webcam, soluzione che permette di coprire la videocamera quando non viene utilizzata. Il laptop integra inoltre connettività Wi-Fi 6E e supporto per collegare più monitor esterni, caratteristiche che rendono il dispositivo adatto anche a postazioni di lavoro più articolate.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, pensato per sfruttare le funzionalità più recenti dell’ecosistema Microsoft e per integrarsi con strumenti di produttività e servizi cloud.