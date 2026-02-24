Sanremo 2026, orari della prima serata e programma completo
Sanremo 2026 debutta il 24 febbraio con Carlo Conti e una prima serata lunga fino all’1.44. Tra gli ospiti Tiziano Ferro e l’omaggio a Vessicchio, mentre Laura Pausini e Can Yaman affiancano il conduttore sul palco dell’Ariston.
Il Festival di Sanremo 2026 prende il via martedì 24 febbraio con la prima serata condotta da Carlo Conti. Accanto a lui sul palco dell’Ariston ci sono Laura Pausini e Can Yaman. L’appuntamento si preannuncia lungo, con la chiusura fissata all’1.44, seguita dal DopoFestival guidato da Nicola Savino.
L’apertura è prevista alle 20.43 con un omaggio a Olly e al brano “Balorda nostalgia”. Pochi minuti dopo, alle 20.56, Laura Pausini introduce la prima artista in gara, Ditonellapiaga, dando ufficialmente il via alla competizione.
Tra i momenti più attesi della serata c’è alle 21.31 il tributo a Peppe Vessicchio, figura storica della manifestazione. Subito dopo, alle 21.39, Can Yaman entra in scena per affiancare la conduzione e partecipare ai vari segmenti dello show.
Alle 21.54 spazio a Gianna Pratesi, 105 anni, testimone del primo voto femminile in Italia il 2 giugno 1946. Un passaggio che richiama la memoria storica del Paese all’interno della serata musicale.
La scaletta prosegue alle 22.32 con l’arrivo di Tiziano Ferro, uno degli ospiti principali. Più avanti Can Yaman torna sul palco insieme a Kabir Bedi per ricordare i 50 anni di “Sandokan”, lo sceneggiato televisivo andato in onda per la prima volta il 6 gennaio 1976.
La prima serata si chiude nella notte, alle 1.44, confermando la tradizione di maratone televisive del Festival, con la linea che passa al DopoFestival.