Sanremo 2025: Scaletta Programma e Ospiti della Prima Serata

Il Festival di Sanremo 2025 inizierà martedì 11 febbraio al Teatro Ariston, con Carlo Conti alla conduzione, affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Durante la serata, si esibiranno tutti i 29 artisti in gara, dopo il ritiro di Emis Killa. La serata inizierà con un omaggio al pianista e compositore Ezio Bosso, scomparso nel 2020, che Conti aveva ospitato nel suo secondo Sanremo nel 2016. Conti farà ascoltare un suo brano e ricorderà le sue parole, che gli hanno ispirato la parola chiave del festival di quest’anno: insieme.

L'ordine di esibizione dei cantanti è in fase di definizione, ma si prevede che Gaia aprirà la competizione, seguita da Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama e gli altri.

Tra gli ospiti della prima serata, la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad eseguiranno insieme "Imagine" di John Lennon, portando un messaggio di pace sul palco dell'Ariston. La loro esibizione è prevista intorno alle 22:00. Successivamente, intorno alle 22:30, Jovanotti offrirà uno spettacolo ad alta energia.

La votazione della serata sarà affidata esclusivamente alla giuria della sala stampa, TV e Web.

Il Festival di Sanremo 2025 si svolgerà dal 11 al 15 febbraio, con diverse serate ricche di musica e ospiti speciali.

