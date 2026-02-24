Pavia, donna mangia e fugge dal ristorante vietata nei locali per un anno

A Vigevano una 40enne mangia al ristorante e scappa senza pagare sostenendo di aver dimenticato il portafoglio a casa. Non tornerà a saldare e viene denunciata, scatta anche il divieto di accesso ai locali per un anno.

Un pranzo completo, poi il conto da 70 euro e la fuga. È successo il 18 dicembre a Vigevano, in provincia di Pavia, dove una 40enne si è allontanata dal ristorante senza pagare.

La titolare del locale si è accorta subito di quanto stava accadendo e si è lanciata all’inseguimento. A fermare la donna è stato però il marito della cliente, che l’ha raggiunta poco dopo e l’ha bloccata.

Leggi anche: Parma, donna accoltellata dal marito davanti ai figli: lui fugge e si schianta in auto

Messa alle strette, la donna ha spiegato di aver dimenticato il portafoglio a casa, promettendo di tornare entro sera per saldare il conto. I proprietari hanno deciso di fidarsi e l’hanno lasciata andare, aspettandola poi invano.

A quel punto è scattata la denuncia. Gli agenti del commissariato di Vigevano sono riusciti a identificarla anche grazie alle immagini delle telecamere interne del locale, contestandole il reato di insolvenza fraudolenta.

Nei suoi confronti sono state adottate due misure: un avviso orale e il cosiddetto “Daspo Willy”. Per un anno non potrà entrare nei ristoranti di tutta la provincia di Pavia.

Se dovesse violare il divieto, rischia conseguenze pesanti: la legge prevede la reclusione da uno a tre anni e una multa che può arrivare fino a 24mila euro.