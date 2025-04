Nessun coprifuoco alle 22 per chi mangia fuori al ristorante?

Home » Social News » Nessun coprifuoco alle 22 per chi mangia fuori al ristorante?

Ma è davvero così? Proviamo a fare chiarezza. Il coprifuoco non è valido? "Puoi lasciare il club entro le 22 e tornare a casa senza rischiare sanzioni". Gelmini è soddisfatta della riapertura parziale: "Avremmo potuto fare di più, ma qualcuno voleva fare molto meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta l'Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, tanti ricominciano le attività economiche".

Poi parla espressamente del coprifuoco: "C'è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori di prestare i propri servizi la sera. Ma ci tengo a precisare un punto: chi esce a cena può sedersi tranquillamente a tavola fino alle 22 e poi, una volta fuori dal club, tornare a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni ”. "Se il trend positivo continua a metà maggio, cambierà il coprifuoco, il nostro obiettivo è abolirlo e riapriranno nuove attività" prosegue il ministro Gelmini.

E questo perché dal 1 giugno vogliamo che i ristoranti al coperto siano aperti anche a cena, vogliamo che ripartisca il settore wedding e che si risolva il nodo che ha coinvolto i centri commerciali che devono poter aprire anche nei fine settimana". Ma attenzione: per il momento quella della Gelmini è un'interpretazione. Esiste una circolare del Ministero dell'Interno che ha ribadito che il divieto di circolazione è in vigore dalle 22 alle 5 (orario di coprifuoco) e che è consentita l'attività di ristorazione in zona gialla con consumo a tavola esclusivamente all'aperto e nell'orario sopra indicato.

Nelle Faq del governo, però, in questo caso per quanto riguarda le visite ad amici e parenti, si specifica che il rientro a casa deve avvenire entro le 22. Insomma, la Gelmini è stata specifica, molto: ha erroneamente assicurato che "si può stare a tavola fino alle 22 e poi tornare a casa senza ricevere alcuna multa "... Se ti fermano per un controllo dopo le 22, e sei stato al ristorante, puoi dire che "ti manda Gelmini": Stiamo scherzando, certo: ma le parole del ministro avranno ampio eco.

Donald Trump conferma: nessun allentamento dei dazi su acciaio e alluminio

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non avere "alcuna intenzione" di ridurre i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio.

Attacco con bottiglie incendiarie al consolato russo di Marsiglia: nessun ferito

Questa mattina, intorno alle 8:00, due bottiglie incendiarie sono state lanciate nel giardino del consolato generale russo a Marsiglia.

Incendio devasta lo stabilimento Inalca di Reggio Emilia: nessun ferito, autorità al Lavoro

Un vasto incendio è scoppiato intorno all'1:30 di questa notte nello stabilimento Inalca di via Due Canali a Reggio Emilia, specializzato nella lavorazione delle carni.