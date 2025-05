Parma, donna accoltellata dal marito davanti ai figli: lui fugge e si schianta in auto

Una donna è stata accoltellata dal marito a San Secondo Parmense, in Borgo Bertani, nella prima mattina di oggi. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9, sotto gli occhi dei figli, che sono corsi fuori dall’abitazione chiedendo aiuto. I vicini hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. L’uomo si è poi dato alla fuga in auto, ma ha perso il controllo del veicolo schiantandosi nei pressi di un distributore, lungo la strada che conduce al ponte sul fiume Taro. La donna è stata soccorsa in elicottero e trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverata in condizioni critiche. Il marito è stato bloccato dai carabinieri della stazione locale poco dopo l’incidente.

