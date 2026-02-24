Chi deve installare Alcolock obbligatorio dal 24 febbraio, costi fino a 2000 euro e polemiche sui dispositivi

Vito Manzione | 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 febbraio scatta l’obbligo dell’alcolock per contrastare la guida in stato di ebbrezza, ma i costi fino a 2000 euro e i dubbi tecnici sollevano proteste tra automobilisti e famiglie.

alcolock
Chi deve installare Alcolock obbligatorio dal 24 febbraio, costi fino a 2000 euro e polemiche sui dispositivi

Da oggi, 24 febbraio, entra in vigore l’obbligo dell’alcolock, il sistema che impedisce l’avvio dell’auto se il conducente ha bevuto. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato la lista dei dispositivi approvati, delle officine autorizzate e delle vetture compatibili con l’installazione.

Il funzionamento è semplice: prima di accendere il motore bisogna soffiare nel sensore. Se viene rilevata la presenza di alcol, l’auto non parte. I modelli più avanzati prevedono controlli durante il viaggio o sistemi di verifica dell’identità del conducente per evitare trucchi.

Leggi anche: Sicurezza stradale, al via l'alcolock obbligatorio per i recidivi: firmato il decreto da Salvini

La misura nasce per ridurre gli incidenti legati all’abuso di alcol, ma non mancano le critiche. Secondo Federcarrozzieri, il problema principale riguarda i costi, che possono arrivare fino a 2000 euro tra acquisto e installazione, con un impatto pesante sui bilanci familiari.

L’associazione segnala anche difficoltà tecniche e organizzative. Non tutte le auto sono compatibili e la rete di officine abilitate potrebbe non essere sufficiente a coprire la domanda, almeno nella fase iniziale.

L’alcolock non è obbligatorio per tutti gli automobilisti

Devono installarlo solo i conducenti che sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico elevato, secondo quanto stabilito dal Codice della strada aggiornato.

In pratica:

  • riguarda chi è stato condannato per guida con un tasso superiore a determinati limiti (in genere oltre 0,8 g/l o più, a seconda dei casi)

  • viene imposto come condizione per poter tornare a guidare dopo la sospensione della patente

  • l’obbligo vale per un periodo stabilito dal giudice o dalla legge

Non è quindi un dispositivo richiesto a tutti, ma una misura mirata ai conducenti già sanzionati per alcol alla guida.