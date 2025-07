Sicurezza stradale, al via l'alcolock obbligatorio per i recidivi: firmato il decreto da Salvini

Una svolta decisiva per la sicurezza stradale: Matteo Salvini ha firmato il decreto che rende obbligatorio l’alcolock per i recidivi, rafforzando le misure contro l’uso di sostanze alcoliche alla guida. Questo strumento innovativo mira a prevenire incidenti e salvare vite, segnando un passo importante verso strade più sicure per tutti. La sfida ora è garantire un’applicazione efficace e capillare di questa nuova normativa.

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha firmato il decreto che disciplina l’installazione e l’utilizzo del dispositivo alcolock, uno degli interventi principali previsti dal nuovo Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre.

Il decreto definisce in dettaglio le caratteristiche tecniche del dispositivo e le modalità operative per la sua installazione da parte delle officine autorizzate. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza stradale e prevenire la guida in stato di ebbrezza, imponendo il dispositivo ai conducenti già sanzionati per aver superato il limite di 0,8 g/l di alcol nel sangue.

L’alcolock è un sistema elettronico che impedisce l’accensione del motore se il conducente non supera un test del respiro. Il veicolo può essere avviato solo se il livello di alcol rilevato è pari a zero. La misura è obbligatoria per i recidivi, che potranno guidare esclusivamente veicoli dotati di tale dispositivo.

Il dispositivo potrà essere installato su più categorie di veicoli, sia per il trasporto di persone che di merci, a condizione che sia conforme agli standard previsti dalla normativa europea. I produttori saranno tenuti a fornire istruzioni dettagliate per l’uso, la manutenzione e l’installazione del sistema.

Un ruolo centrale sarà affidato agli installatori autorizzati, che dovranno applicare un sigillo speciale anti-manomissione per garantire l’integrità del dispositivo. Durante i controlli su strada, i conducenti dovranno presentare la dichiarazione originale di installazione e un certificato di taratura valido.

L’installazione dell’alcolock non comporterà modifiche al documento unico di circolazione. Il Ministero pubblicherà sul sito www.ilportaledellautomobilista.it l’elenco degli installatori certificati e dei modelli di veicoli compatibili con ogni tipo di dispositivo.