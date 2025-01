Novità sui bonifici istantanei: costi equiparati a quelli ordinari dal 9 gennaio 2025

Piccola rivoluzione per i bonifici istantanei. Dal 9 gennaio 2025, entrano in vigore le disposizioni del Regolamento Ue 886/2024, che obbligano le banche e i Payment Service Provider (PSP) a eliminare gli extra costi per questo tipo di transazioni, rendendoli equivalenti ai bonifici ordinari.

Secondo le nuove regole, il costo dei bonifici istantanei dipenderà dalle condizioni contrattuali già stipulate. Per i conti che prevedono bonifici ordinari gratuiti, anche i bonifici istantanei saranno senza costi aggiuntivi. Attualmente, in Italia, il costo medio di un bonifico istantaneo si aggira intorno ai 2 euro, con punte di 5 euro presso alcune banche. Grazie alle nuove normative, tali spese saranno uniformate, assicurando maggiore accessibilità.

Le banche saranno inoltre obbligate a consentire l’esecuzione e la ricezione di bonifici istantanei tramite tutti i conti di pagamento e attraverso qualsiasi canale, inclusi quelli telefonici e online. Come spiega Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, i bonifici istantanei permettono di trasferire fino a 100mila euro in meno di 10 secondi, attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. L'eliminazione degli extra costi rappresenta un vantaggio per i cittadini, consentendo risparmi e offrendo la possibilità di effettuare pagamenti urgenti, come tasse e multe, in tempo reale senza incorrere in sanzioni.

