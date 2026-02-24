Tia Billinger: Bonnie Blue incinta dopo rapporti non protetti con 400 uomini

Bonnie Blue annuncia la gravidanza dopo rapporti non protetti con circa 400 uomini e racconta di aver scoperto tutto dopo malesseri e forti emicranie, confermati poi da un test e da un’ecografia.

Bonnie Blue, nome d’arte della creator di contenuti per adulti Tia Billinger, ha dichiarato di essere incinta dopo aver avuto rapporti non protetti con centinaia di uomini. La scoperta è arrivata dopo alcuni giorni di malessere, tra nausea e forti emicranie, che l’hanno spinta a fare un test di gravidanza risultato positivo.

In un video, la giovane appare sorpresa dalla notizia e ammette di non sapere bene come affrontare la situazione. Racconta di aver deciso di sottoporsi subito ad accertamenti medici per avere conferme più precise sullo stato della gravidanza.

Successivamente si è rivolta a uno specialista per un’ecografia, che ha confermato la presenza della gravidanza. Il risultato ha tolto ogni dubbio, trasformando quello che inizialmente sembrava un sospetto in una certezza.

La vicenda ha attirato attenzione anche per il passato della creator, che aveva parlato apertamente delle sue difficoltà legate alla fertilità. In un’intervista del 2025 aveva spiegato di non trovarsi nelle condizioni di concepire naturalmente, esprimendo il desiderio di avere un figlio.

Dopo l’esperienza che l’ha resa nota, aveva ammesso che un’eventuale gravidanza sarebbe stata una questione da affrontare in seguito. Nel frattempo, aveva anche raccolto campioni di DNA dei partecipanti, prevedendo possibili sviluppi legati alla paternità.