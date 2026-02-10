Bonnie Blue, 400 uomini in un giorno: la creator per adult parla di record e fertilità

La creator per adult Bonnie Blue dichiara di aver avuto rapporti con circa 400 uomini in un evento nel Regno Unito. La 26enne parla di record, file di ore e difficoltà personali legate alla fertilità.

Bonnie Blue, nome d’arte di Tia Billinger, sostiene di aver avuto rapporti sessuali con circa 400 uomini durante un evento organizzato nel Regno Unito. La 26enne, nota nel settore dei contenuti per adulti, racconta di una lunga fila di partecipanti rimasti in attesa per ore.

L’iniziativa si sarebbe svolta il 7 febbraio in una residenza privata, con uomini arrivati da diverse zone e disposti ad aspettare fino a sette ore. A riportare la notizia è Us Weekly, che parla di un numero ben superiore a un precedente primato attribuito ad Ariana Jollee, fermo a 65 uomini nel 2004.

Blue ha descritto la giornata come una prova fisicamente impegnativa, spiegando di aver selezionato chi, a suo dire, desiderava maggiormente diventare padre. Le sue dichiarazioni hanno rapidamente fatto il giro dei siti di intrattenimento per adulti.

Nonostante il riferimento alla possibilità di gravidanze, la creator ha già raccontato in passato di avere problemi di fertilità. In un’intervista precedente ha detto di aver tentato per anni di avere un figlio con un ex compagno senza riuscirci e di dover ricorrere alla fecondazione assistita.

Per Blue non sarebbe il primo risultato del genere. A gennaio 2025 aveva dichiarato di aver avuto rapporti con 1.057 uomini in 12 ore. Quel dato, però, sarebbe stato superato poco dopo da Lily Phillips, altra figura legata alla piattaforma OnlyFans, che avrebbe raggiunto quota 1.113 nello stesso arco di tempo.