Selena Gomez e Nina Dobrev in vacanza a Cabo tra yacht e relax

Selena Gomez si gode una vacanza a Cabo con Nina Dobrev dopo settimane di lavoro intenso. Le due attrici sono state avvistate su uno yacht al largo di Los Cabos, tra tuffi, sole e momenti di relax lontano dai riflettori.

Selena Gomez e Nina Dobrev si concedono una pausa al caldo di Cabo, dove hanno scelto il mare come sfondo per qualche giorno di libertà. Le due star sono state fotografate mentre si rilassano su uno yacht di lusso al largo di Los Cabos, immerse in un’atmosfera estiva e spensierata.

Tra sole e acqua cristallina, Selena ha attirato l’attenzione con un bikini nero essenziale, mentre si tuffava in mare senza esitazioni. Nina ha puntato su un look simile, sempre in nero, perfetto per la giornata in barca e per esaltare l’abbronzatura.

Non solo yacht. La cantante è stata vista anche sulla spiaggia di Las Ventanas al Paraíso, dove si è ritagliata momenti di tranquillità sotto una cabana privata. Per l’occasione ha scelto un costume rosa monospalla, abbinato a un cappello di paglia a tesa larga.

Occhiali da sole oversize e piedi immersi nell’acqua, Selena si è lasciata andare al relax, godendosi il sole della Baja California e il ritmo lento della vacanza, lontana dagli impegni quotidiani.