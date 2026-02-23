Alessia Marcuzzi in vacanza ai Caraibi con i figli tra relax e un resort riservato

Alessia Marcuzzi si concede una pausa lontano dall’Italia e sceglie i Caraibi dopo il Brasile per staccare davvero. Con lei i figli Mia e Tommaso, tra mare limpido, scatti social e un resort rimasto riservato.

L’inverno di Alessia Marcuzzi scorre lontano dagli impegni televisivi. Dopo il viaggio in Brasile con le amiche Michela Quattrociocche e Cia Campanella, la conduttrice ha proseguito verso gli Stati Uniti e poi nei Caraibi, scegliendo mete calde per prendersi una pausa.

Prima tappa Miami, dove ha lavorato a una nuova campagna per il suo brand di borse. Poi il volo verso Saint-Barthélemy, isola tra le più note della zona, dove ha trascorso diversi giorni tra mare cristallino e temperature estive.

Con lei c’erano i figli, Mia e Tommaso Inzaghi, insieme alla fidanzata di lui e ad alcuni amici. Il gruppo ha soggiornato in un resort sul mare, il cui nome non è stato reso pubblico, lontano da occhi indiscreti.

Sui social Marcuzzi ha raccontato la vacanza con numerosi scatti: bikini, momenti in spiaggia e serate tra cene e musica sulla sabbia. Non sono mancati i momenti condivisi con i figli, ormai cresciuti.

Tra le immagini pubblicate, molti follower hanno notato la somiglianza tra Alessia e Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. La ragazza, oggi adolescente, appare sempre più simile alla madre, dettaglio che ha acceso i commenti sotto le foto.