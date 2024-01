Selena Gomez annuncia l'addio alla musica: Solo un altro album e mi ritiro

Selena Gomez ha recentemente rivelato la sua intenzione di concludere la sua carriera musicale, dichiarando durante un intervento nel podcast "Smartless", condotto da Jason Bateman, che prevede di rilasciare solo un altro album prima di dedicarsi completamente ad altri progetti.

L'artista, che ha fatto il suo esordio musicale in modo casuale mentre lavorava alla sitcom per ragazzi "I maghi di Waverly" per Disney, ora desidera concentrarsi maggiormente sulla sua passione originaria, la recitazione. Fin da giovane, Selena ha sognato di diventare un'attrice professionista, e ora vuole dedicarsi a questa carriera che le è sempre stata cara.

Sebbene la sua carriera musicale sia iniziata come un hobby divertente, si è trasformata nel tempo in una carriera da popstar, portandola a pubblicare tre album in studio: "Stars Dance" nel 2013, "Revival" nel 2015 e "Rare" nel 2022. Nel 2022, il suo album in spagnolo, "Revelación", ha ottenuto due candidature ai Grammy.

Già nel 2021, Selena Gomez aveva considerato l'idea di ritirarsi dalla scena musicale a causa delle critiche e delle difficoltà a essere presa sul serio. Tuttavia, ha continuato a perseverare e a pubblicare musica, dimostrando la sua dedizione alla sua arte.

Attualmente, Selena è coinvolta nelle riprese della serie "Only Murders in the Building" insieme a Steve Martin. Con il rilascio di solo un altro album in vista, i fan della talentuosa artista dovranno prepararsi a salutare una fase significativa della sua carriera musicale.

Altre News per: selenagomezannunciaaddioallamusicasolo