Jennifer Lopez festeggia i 18 anni di Emme e Max con un messaggio pieno di ricordi

Jennifer Lopez celebra i 18 anni dei gemelli Emme e Max ricordando la notte della nascita a New York durante una forte nevicata, condividendo sui social un messaggio intimo e ricco di ricordi personali.

Il tempo è volato per Jennifer Lopez, che ha celebrato il diciottesimo compleanno dei figli Emme e Max con un lungo messaggio pubblicato sui social. I due gemelli sono nati il 22 febbraio 2008, durante il matrimonio con Marc Anthony, e oggi hanno raggiunto la maggiore età.

L’artista ha ricordato con precisione quella notte a New York, segnata da una nevicata intensa. Ha raccontato il viaggio in auto verso l’ospedale, mentre fuori tutto era coperto di bianco e illuminato dalle luci della città. Un’immagine che le è rimasta impressa e che associa ancora oggi all’arrivo dei suoi figli.

Nel post, Lopez descrive quel momento come qualcosa di quasi irreale. Ha scritto di averli stretti per l’ultima volta prima della nascita, con la sensazione che stessero entrando in un mondo “pieno di magia”. Un ricordo che, a suo dire, ha sempre accompagnato la crescita dei due ragazzi.

Parlando di Emme e Max, la cantante li ha definiti due persone generose e affettuose. Ha aggiunto di non riuscire a credere che siano ormai adulti, sottolineando quanto siano diventati importanti non solo per lei, ma anche per chi li conosce.

Lopez ha chiuso il messaggio con parole cariche di affetto, ricordando quanto quei diciotto anni insieme abbiano segnato la sua vita, tra momenti condivisi e crescita reciproca.