Mara Venier festeggia 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro: sorpresa romantica a distanza

Mara Venier celebra 18 anni di matrimonio con Nicola Carraro. Nonostante la distanza geografica che li separa – lei in Puglia, lui a Santo Domingo – la coppia ha mantenuto vivo il loro legame con gesti affettuosi e dediche romantiche. Nicola Carraro ha inviato un mazzo di rose rosse alla moglie, che ha condiviso la sorpresa sui social accompagnata da un messaggio d'amore: "Amore mio, oggi sono 18 anni... ti risposerei domani... anche lontani ma sempre più uniti e vicini... che sorpresa le rose... Ti amo".

Celebrazione del compleanno di Jerry Calà

Ieri sera, Mara Venier ha partecipato alla festa di compleanno del suo caro amico ed ex compagno, Jerry Calà, in Puglia. Durante la serata, l'attore ha spento le sue 73 candeline e ha poi baciato Mara sulle labbra per scherzo. Il momento, immortalato nelle stories della conduttrice, ha suscitato divertimento tra i presenti. Mara ha commentato ridendo: "Lui è pazzo", mentre Jerry ha scherzato dicendo: "Nicola, tu stai a Santo Domingo…".

Gli auguri dei VIP

Il post di Mara Venier su Instagram ha raccolto numerosi commenti e auguri da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti messaggi, spiccano quelli di Simona Ventura che ha scritto "Siete maggiorenni! Auguri e complimenti a voi", e di altre personalità come Eleonora Daniele, Eva Henger, Elettra Lamborghini e Andrea Sannino, quest'ultimo che ha aggiunto un verso della sua canzone "Ammore".

Mara Venier e Nicola Carraro, sposati dal 2006, rappresentano una delle coppie più longeve e amate della televisione italiana. Nonostante le sfide e le distanze, il loro amore continua a essere celebrato e condiviso con il pubblico, dimostrando un legame profondo e sincero.