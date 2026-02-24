La foto dell'ex principe Andrea esposta al Louvre tra protesta e polemiche

L’ex principe Andrea finisce al Louvre per una provocazione di attivisti, che espongono una sua foto dopo l’arresto legato ai rapporti con Jeffrey Epstein, rilanciando il caso con un video diffuso sui social.

Una fotografia dell’ex principe Andrea è comparsa all’interno del Louvre di Parigi, ma non si tratta di un’iniziativa ufficiale. A portarla nel museo è stato un gruppo di attivisti, autori di un’azione dimostrativa ripresa e diffusa su TikTok.

Nel video pubblicato online si vede l’immagine incorniciata accompagnata dalla frase “He’s Sweating Now”, un riferimento ironico a una vecchia dichiarazione di Andrea, che in passato aveva sostenuto di non sudare. Nel post compare anche l’hashtag dedicato al suo nome.

Non è chiaro se il personale del museo sia intervenuto per rimuovere la fotografia. L’episodio ha comunque attirato attenzione sui social, dove il filmato è stato condiviso e commentato in poche ore.

L’immagine scelta risale a un momento delicato per Andrea, ritratto da un fotografo Reuters dopo un lungo interrogatorio durato circa 11 ore. L’ex membro della famiglia reale era stato ascoltato in merito ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein.

Secondo gli investigatori, Andrea avrebbe fornito informazioni riservate a Epstein quando ricopriva il ruolo di inviato commerciale del Regno Unito tra il 2010 e il 2011. Le accuse riguardano possibili irregolarità nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche.

L’arresto è avvenuto giovedì scorso nella residenza di Sandringham, proprio nel giorno del suo 66° compleanno. La polizia della Thames Valley ha confermato l’operazione, collegandola alle indagini in corso.

Re Carlo ha espresso sostegno a un’indagine “completa e corretta”, ribadendo la necessità di chiarire ogni aspetto della vicenda che coinvolge il fratello minore.