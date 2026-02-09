Andrea Pucci rinuncia a Sanremo tra insulti, minacce e polemiche social

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo due giorni di polemiche. La decisione arriva tra insulti e minacce ricevute online e la rimozione di una foto dai social. Il comico parla di clima ostile e di un equilibrio con il pubblico venuto meno.

La foto è sparita dai profili social. Lo ritraeva nudo, di spalle, su una barca, con lo sguardo verso l’orizzonte e una scritta ironica: “Sanremo… sto arrivando!”. Poche ore dopo, Andrea Pucci ha cancellato quell’immagine e annunciato il ritiro dal Festival.

La decisione arriva a meno di 48 ore dalla comunicazione ufficiale di Carlo Conti, che lo aveva voluto come co-conduttore della terza serata di Sanremo. Il comico ha parlato apertamente di insulti e minacce ricevuti in modo continuo, coinvolgendo anche la sua famiglia.

Andrea Pucci rinuncia alla partecipazione a Sanremo dopo le polemiche nate attorno al suo ruolo di co-conduttore.

Secondo Pucci, l’ondata di reazioni negative ha creato un clima incompatibile con il suo lavoro. Un’esposizione che, a suo dire, ha rotto il rapporto di fiducia con il pubblico, rendendo impossibile salire su un palco come quello dell’Ariston con la serenità necessaria.

Nato a Milano nel 1965, Andrea Baccan – questo il suo vero nome – è diventato popolare grazie alla televisione, da Colorado a Zelig. I suoi monologhi, spesso centrati sulla vita quotidiana e sulle dinamiche di coppia, gli hanno garantito grande visibilità ma anche critiche per uno stile giudicato da molti divisivo.

Negli ultimi giorni, sui social e nel dibattito politico, sono tornate accuse di omofobia, razzismo e linguaggio volgare. Pucci ha respinto queste etichette, rivendicando il diritto alla satira e sostenendo di non aver mai nutrito odio verso nessuno.

Nel suo intervento ha ricordato anche alcune prese di posizione pubbliche del passato, come i commenti dopo la vittoria di Fratelli d’Italia o le battute sull’aspetto fisico di Elly Schlein, finite al centro delle contestazioni più recenti.

Il comico ha ribadito che da oltre trent’anni il suo obiettivo è far ridere, portando sul palco usi e costumi del Paese. Ha spiegato che quanto accaduto in occasione di Sanremo ha trasformato quella che doveva essere una celebrazione della carriera in uno scontro che non sente suo.

Nel motivare il passo indietro, Pucci ha citato anche la salute. La scorsa primavera era stato operato alle coronarie dopo un malore che lo aveva costretto a interrompere uno spettacolo a Forlì. “A 61 anni”, ha scritto, non se la sente di affrontare una lotta impari sul piano personale e mediatico.

Nel messaggio di congedo ha ringraziato Carlo Conti, la Rai e chi aveva sostenuto la sua presenza al Festival. L’appuntamento con il pubblico, ha assicurato, resta quello dei teatri.