Panettiere ucciso a Sarno, foto di Andrea Sirica in carcere con il fratello scatena polemiche

Un’immagine scattata in carcere accende le polemiche sull’omicidio del panettiere di Sarno. La foto, che ritrarrebbe l’arrestato Andrea Sirica con il fratello detenuto, è ora al centro di verifiche interne.

Nel carcere di Salerno sono in corso accertamenti dopo la circolazione online di una fotografia che ritrarrebbe Andrea Sirica, arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno Gaetano Russo, insieme al fratello, anche lui detenuto nella stessa struttura per altri reati.

L’immagine, comparsa sui social e rilanciata anche da un parlamentare, avrebbe attirato l’attenzione per il luogo in cui sarebbe stata scattata. Secondo le prime verifiche, lo scatto potrebbe risalire a un momento successivo a un incontro tra i due fratelli all’interno della casa circondariale di Fuorni.

Il punto centrale delle verifiche riguarda le modalità: dove è stata realizzata la foto, con quale dispositivo e come sia potuta uscire dal penitenziario. Elementi che hanno sollevato interrogativi sulla tenuta delle procedure di sicurezza.

Da una prima analisi non ufficiale, lo sfondo dell’immagine sarebbe compatibile con una cella della struttura. Un dettaglio che ha spinto la direzione del carcere ad avviare controlli interni per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La diffusione della foto ha alimentato reazioni durissime sui social, anche per il contesto in cui arriva. Sirica è stato arrestato martedì scorso con l’accusa di aver ucciso Gaetano Russo, colpito con almeno dieci coltellate all’interno del suo forno a Sarno.

L’indagine interna dovrà stabilire se l’immagine sia autentica, quando sia stata scattata e attraverso quali canali sia stata resa pubblica. Un episodio che rischia di assumere un rilievo più ampio, andando oltre il singolo caso.