Trump celebra l'oro Usa nell'hockey con un video AI tra colpi e gol decisivo
Donald Trump festeggia l’oro Usa nell’hockey contro il Canada pubblicando un video AI in cui colpisce un avversario e segna il gol decisivo, rilanciando la rivalità dopo le tensioni con Trudeau.
Donald Trump ha scelto un video generato con intelligenza artificiale per festeggiare la vittoria degli Stati Uniti contro il Canada nella finale olimpica di hockey su ghiaccio 2026. Nel filmato, diffuso sui social, l’ex presidente si ritaglia un ruolo da protagonista assoluto.
Le immagini lo mostrano in giacca blu e cravatta rossa mentre affronta i giocatori canadesi sul ghiaccio, tra spinte e contrasti. In una scena si toglie persino i guanti per colpire un avversario, come in un vero match di hockey.
Il video culmina con Trump che segna il gol decisivo contro il Canada, prima di essere circondato dai compagni in festa. Una sequenza costruita come un classico highlight sportivo, ma con toni ironici e celebrativi.
Il riferimento alla rivalità con il Canada non è casuale. Il contenuto arriva dopo le parole dell’ex premier Justin Trudeau, che in passato aveva rivendicato il dominio canadese nell’hockey, difendendo simbolicamente il primato nazionale.
Trump ha accompagnato il video con un messaggio di congratulazioni alla squadra statunitense, esaltando la conquista dell’oro olimpico. Intanto, i giocatori Usa hanno festeggiato a lungo il successo, coinvolgendo anche il direttore dell’FBI Kash Patel nelle celebrazioni post partita.
Trump posted an AI video of himself punching a Canadian hockey player and winning the Olympic gold for Team USA. pic.twitter.com/yP7F3g1vXz— PatriotTakes ???? (@patriottakes) February 23, 2026