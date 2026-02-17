Trump a Milano per la finale di hockey, ipotesi arrivo tra Malpensa e Linate

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano per la finale olimpica di hockey se gli Stati Uniti raggiungeranno l’ultimo atto del torneo. Le forze dell’ordine restano in allerta mentre si valuta anche l’ipotesi Verona per la chiusura dei Giochi.

L’eventuale presenza di Donald Trump alla finale olimpica di hockey su ghiaccio tiene in preallarme Milano. La partita è in programma domenica pomeriggio alla nuova Arena Santa Giulia e tutto dipenderà dal percorso della nazionale statunitense: se gli Usa conquisteranno l’accesso all’ultimo atto, il presidente potrebbe decidere di assistere all’incontro.

Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale da Washington. In caso di viaggio, l’arrivo potrebbe avvenire a Malpensa a bordo dell’Air Force One. Un’alternativa, ritenuta meno probabile, sarebbe l’atterraggio a Linate con un velivolo più piccolo, soluzione che consentirebbe di ridurre i tempi di trasferimento verso l’impianto di Rogoredo.

Le forze dell’ordine sono già state allertate, anche se non è stato predisposto un piano specifico dedicato al presidente americano. Nei giorni scorsi a rappresentare la Casa Bianca è stato il vicepresidente J.D. Vance, presente alla cerimonia inaugurale allo stadio di San Siro insieme alla famiglia. Durante l’evento ha ricevuto in dono una maglia personalizzata della nazionale statunitense di hockey.

All’Arena Santa Giulia si è visto anche il direttore dell’Fbi, Kash Patel, arrivato per assistere a una delle gare del torneo. Segnali che confermano l’attenzione americana attorno alla competizione.

Un possibile viaggio di Trump viene valutato anche per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, fissata domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Non risultano comunicazioni ufficiali, ma il Comune mantiene un contatto costante con Prefettura e Questura per aggiornare i dispositivi di sicurezza.

Per l’evento veronese sono già scattate misure rafforzate. La polizia locale sarà affiancata da agenti provenienti da Bologna, Vicenza e da altri Comuni della provincia per gestire traffico e viabilità. Il giorno della cerimonia saranno impegnate 614 persone tra volontari e protezione civile, mentre l’amministrazione sta organizzando la cosiddetta “zona gialla”, l’area con accessi controllati attorno all’anfiteatro.