Trump celebra una vittoria storica: 'Inizia una nuova età dell'oro per l'America'

Donald Trump è stato eletto 47º presidente degli Stati Uniti, segnando un ritorno alla Casa Bianca dopo quattro anni. Nel suo discorso di vittoria al Convention Center di Palm Beach, ha dichiarato: "Abbiamo fatto la storia. Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande".

Accompagnato dalla famiglia, Trump ha ringraziato la moglie Melania, definendola "la first lady, che ha il bestseller più venduto in tutto il paese", e ha elogiato il vicepresidente eletto JD Vance. Ha inoltre lodato Elon Musk, definendolo "un super genio" e "una nuova stella", riconoscendo il suo sostegno durante la campagna elettorale.

Trump ha sottolineato l'importanza dell'unità nazionale, affermando: "Mettiamo le divisioni degli ultimi 4 anni alle spalle, stiamo uniti. Il successo ci renderà uniti, l'ho già visto accadere durante il mio primo mandato". Ha promesso di lavorare per la sicurezza del confine e di "sistemare tutto", con particolare attenzione alle questioni interne.

Riferendosi ai tentativi di attentato subiti, Trump ha dichiarato: "Qualcuno mi ha detto che Dio mi ha risparmiato per un motivo. E ora completeremo la missione: manterrò le promesse". Ha concluso il discorso con l'impegno di non iniziare guerre, ma di fermarle, e di lavorare per un'America "forte, prospera e sicura come i nostri figli meritano e che voi meritate".