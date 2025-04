Morta a 44 anni Jiggly Caliente, star di Drag Race: aveva subito un'amputazione per un'infezione

Jiggly Caliente, celebre drag queen e volto di RuPaul’s Drag Race, è morta a 44 anni. La sua famiglia ha annunciato che un'infezione grave aveva reso necessaria l'amputazione di parte della gamba. Jiggly Caliente, nata Bianca Castro-Arabejo, è deceduta domenica 27 aprile alle 4.40 del mattino, circondata da familiari e amici.

La casa di produzione World of Wonder ha espresso il suo cordoglio sui social, ricordando l'artista per il suo umorismo, l'amore e la luce che hanno segnato profondamente la comunità Drag Race. Nel messaggio si chiede anche di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile.

Nata nelle Filippine il 29 novembre 1980, Jiggly si era trasferita a New York con la famiglia all'età di 11 anni. Ha raggiunto la popolarità partecipando alla quarta stagione di RuPaul’s Drag Race, tra il 2011 e il 2012, conquistando pubblico e giudici con il suo carisma. Dopo il coming out come donna transgender, ha partecipato anche alla sesta stagione di RuPaul’s Drag Race All Stars. Recentemente era stata scelta come giudice per la nuova edizione di Drag Race Philippines, spin-off del celebre format.