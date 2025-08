Morta Loni Anderson: addio alla star di WKRP a Cincinnati e icona della TV americana

È morta Loni Anderson, celebre attrice della sitcom "WKRP a Cincinnati" e volto simbolo della televisione americana degli anni '70 e '80. L’attrice si è spenta domenica 3 agosto a Los Angeles, all’età di 79 anni, a causa di una "malattia acuta e prolungata", come comunicato dalla sua agente Cheryl J. Kagan.

Nata il 5 agosto 1945 a Saint Paul, nel Minnesota, Loni Anderson ha lasciato un’impronta profonda nel panorama televisivo con il ruolo di Jennifer Marlowe, la segretaria bionda e brillante della stazione radiofonica fittizia WKRP. Con intelligenza e ironia, ha ribaltato lo stereotipo della "bionda svampita", guadagnandosi due nomination agli Emmy Awards nel 1980 e 1981 per la sua interpretazione.

Il successo arrivò dopo i primi ruoli in serie come Pepper Anderson - Agente speciale e Barnaby Jones. Ma fu proprio la serie creata da Hugh Wilson tra il 1978 e il 1982 a renderla un volto popolare in tutto il mondo. Wilson, colpito da una sua foto promozionale, accettò la proposta di Anderson di trasformare il personaggio di Jennifer nella donna più intelligente dell’intero staff radiofonico.

Negli anni successivi, Loni Anderson consolidò la sua carriera con ruoli sia comici che drammatici. Recitò accanto ad Arnold Schwarzenegger in La storia di Jayne Mansfield (1980) e interpretò Thelma Todd nel film per la TV White Hot - Il misterioso assassinio (1991). Fu anche protagonista in serie come Corsie in allegria, Easy Street, Melrose Place, Sabrina, vita da strega e So Notorious. Al cinema partecipò a titoli come Stroker Ace (1983) e A Night at the Roxbury (1998).

La sua vita privata è stata spesso oggetto dell’attenzione mediatica, soprattutto per la relazione con l’attore Burt Reynolds. I due si sposarono il 29 aprile 1988 nel ranch di Reynolds in Florida, in una cerimonia sfarzosa con un anello di diamanti da sette carati. Dopo anni di tensioni e una lunga battaglia legale per l’affidamento del figlio adottivo Quinton, il matrimonio si concluse nel 1994 con uno dei divorzi più turbolenti di Hollywood. La disputa economica tra i due si risolse solo nel 2015.

Loni Anderson si è sposata quattro volte. Dal primo matrimonio con Bruce Hasselberg ebbe la figlia Deidra. Quinton fu adottato durante la relazione con Reynolds. Dal 2008 era sposata con il musicista Bob Flick, membro del gruppo folk The Brothers Four, conosciuto 45 anni prima.

Negli ultimi anni, lontana dagli scandali, aveva partecipato a progetti indipendenti e commedie per la televisione, mantenendo viva la passione per la recitazione fino alla fine.