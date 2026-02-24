FantaSanremo in tilt per troppe iscrizioni prorogata la scadenza

L’app del FantaSanremo si blocca per un picco di accessi dovuto alle iscrizioni last minute, lasciando migliaia di utenti senza accesso. Gli organizzatori rinviano la scadenza a martedì sera per consentire a tutti di completare le squadre.

L’ultimo rush di iscrizioni manda in crisi il FantaSanremo. A poche ore dalla chiusura, l’app del popolare fantasy legato al Festival si è fermata per l’eccessivo numero di accessi contemporanei, impedendo agli utenti di entrare o salvare le proprie squadre.

Migliaia di giocatori, alle prese con modifiche dell’ultimo minuto, si sono ritrovati davanti a schermate bloccate. In pochi minuti i social si sono riempiti di commenti tra frustrazione e battute, con molti timori di non riuscire a partecipare in tempo alla competizione.

La risposta degli organizzatori è arrivata subito. Per evitare esclusioni, è stata concessa una proroga: sarà possibile completare iscrizioni e cambi fino alle 20 di martedì 24 febbraio, poco prima dell’avvio della prima serata del Festival.

La decisione permette ai fantallenatori di sistemare le formazioni con calma, dopo il blocco improvviso che ha rallentato le operazioni nelle ore decisive.