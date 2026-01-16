FantaSanremo 2026, iscrizioni record e artisti più scelti: Lamborghini e Dargen in vetta

Oltre 250mila squadre in poco più di una settimana: il FantaSanremo 2026 parte a ritmo record, con artisti già protagonisti delle scelte e leghe sempre più affollate, tra sponsor, community e nuove aperture internazionali.

Il FantaSanremo 2026 ha ingranato subito la marcia alta. Dall’apertura delle iscrizioni, avvenuta il 7 gennaio, il contatore ha già superato le 250.000 squadre, un traguardo raggiunto con un ritmo leggermente più rapido rispetto all’edizione precedente.

Le prime classifiche raccontano le tendenze dei partecipanti. Tra gli artisti più selezionati spiccano Elettra Lamborghini e Dargen D’Amico, seguiti da J-Ax, LDA, Aka 7even, Bambole di pezza, Serena Brancale, Arisa, Sayf, Sal Da Vinci e Ditonellapiaga.

Particolare attenzione è riservata alla scelta del capitano, ruolo determinante per i punteggi. In testa alle preferenze figurano Dargen D’Amico e Arisa, seguiti dal duo Fedez e Masini, dalla coppia LDA e Aka 7even, Serena Brancale, Tommaso Paradiso ed Elettra Lamborghini.

Una spinta decisiva arriva dalle Leghe Premium, legate agli sponsor ufficiali e arricchite da premi per i vincitori. Tutte hanno già superato le 10.000 squadre iscritte, confermando l’attrattiva delle competizioni a tema.

Numeri importanti anche per le leghe nate sui social e tra i media partner. Tra le più frequentate compaiono quelle di community molto seguite come Trash Italiano, Ansia Totale e Sapore di Male, insieme alla lega ufficiale di TV Sorrisi e Canzoni.

Il progetto continua inoltre a rafforzare la propria dimensione internazionale con la nascita della lega ufficiale dell’Atlético Madrid, frutto di un gemellaggio avviato nella scorsa edizione e diventato ormai un appuntamento riconoscibile per tifosi e appassionati del Festival.

Le leghe private create dagli utenti hanno già raggiunto quota 45.000, mentre il Festival è ancora distante diverse settimane, lasciando spazio a ulteriori crescite nei numeri e nella partecipazione.