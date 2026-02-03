FantaSanremo 2026, boom di squadre e sigla virale: già 628mila iscrizioni

Il FantaSanremo 2026 corre verso nuovi record tra iscrizioni e social. Le squadre aumentano a ritmo sostenuto mentre la sigla ufficiale spopola online, diventando uno dei fenomeni più commentati della stagione.

A poco più di tre settimane dalla chiusura delle iscrizioni, il FantaSanremo 2026 registra numeri in forte ascesa. Le squadre create hanno già raggiunto quota 628mila, con un incremento del 7,3% rispetto all’anno precedente e una crescita che potrebbe portare al milione nel giro di pochi giorni.

La piattaforma continua ad allargare il proprio pubblico. Gli utenti complessivi iscritti sono arrivati a 3,8 milioni, segno di un coinvolgimento sempre più ampio che va oltre il periodo strettamente legato al Festival.

Leggi anche FantaSanremo 2026, iscrizioni aperte e nuove regole: budget, squadre e quotazioni ufficiali

Parallelamente corre anche la sigla ufficiale. Il brano Scapezzolate, firmato da Tony Pitony e pubblicato il 23 gennaio, ha trovato terreno fertile sui social. Su Instagram ha superato i 2,2 milioni di visualizzazioni con circa 120mila like, mentre su TikTok viaggia verso gli 800mila views. Anche YouTube contribuisce al successo con 100mila visualizzazioni.

L’effetto si riflette sulle scelte dei fantallenatori. Nella classifica degli artisti più selezionati si registra un cambio al vertice, con Dargen D’Amico che ha superato Elettra Lamborghini. Gli annunci delle ultime settimane hanno inciso anche sulla top five: Ditonellapiaga è salita tra le preferenze dopo aver confermato il duetto nella serata delle cover proprio con Tony Pitony.

Il regolamento resta quello noto: ogni partecipante può schierare una squadra di sette artisti con un budget di 100 “baudi”. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle 23:59 di lunedì 23 febbraio.

La principale novità dell’edizione 2026 riguarda la gestione delle formazioni. I cambi, tra titolari, riserve e capitano, saranno possibili solo in due finestre precise: venerdì 27 febbraio, giorno delle cover, e sabato 28 febbraio, serata finale, sempre nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20.