Torino, morto bimbo di 5 mesi dopo caduta dalle scale

Torino, morto un bimbo di 5 mesi dopo una caduta dalle scale causata dal malore della madre. Il piccolo era ricoverato in condizioni critiche da giorni dopo l’incidente avvenuto in casa a Pessione di Chieri.

Non è sopravvissuto il bimbo di 5 mesi rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi in un incidente domestico a Pessione di Chieri, nel Torinese. Il piccolo era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni erano apparse subito molto serie.

Secondo quanto raccontato dalla madre ai soccorritori, la donna sarebbe stata colta da un malore improvviso mentre teneva il figlio in braccio. Avrebbe perso l’equilibrio lungo le scale di casa e il neonato le sarebbe sfuggito, cadendo.

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri, che avevano avviato i primi rilievi. Il bambino era stato stabilizzato e trasferito in ospedale, dove è rimasto ricoverato in condizioni critiche fino al decesso.

La procura di Torino ha disposto accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire quanto successo all’interno dell’abitazione.