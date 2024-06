Pavia: bimbo di 18 mesi muore dopo caduta dal balcone, la mamma pensava che dormisse

Un grave incidente ha scosso la comunità di Pavia dove un bambino di soli 18 mesi è morto dopo essere caduto dal balcone del quarto piano di una palazzina situata in via Cascina Spelta, una traversa di viale Lodi, alla periferia orientale della città.

La Dinamica dell'Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 12 metri, riportando traumi gravissimi che ne hanno causato il decesso poche ore dopo il ricovero in ospedale. In casa con lui si trovava la madre, una giovane donna di 23 anni di origine congolese. La madre ha raccontato che aveva appena messo il bambino a letto dopo avergli fatto il bagno, pensando che stesse dormendo. "È successo tutto in un attimo, io l'avevo appena messo a letto," ha dichiarato la donna visibilmente sconvolta.

La tragedia si è consumata in pochi istanti. La madre ha spiegato che una sua amica era venuta a trovarla e che si era allontanata dalla stanza del piccolo solo per aprire la porta. Quando è tornata, il bambino non era più nel letto. Pochi istanti dopo, le urla dei passanti in strada hanno rivelato l'accaduto: il bambino era caduto dal balcone, probabilmente dopo essersi arrampicato su un condizionatore vicino alla ringhiera.

Le Indagini

Gli agenti della Questura di Pavia stanno trattando il caso come un drammatico incidente domestico. Le prime indagini suggeriscono che il bambino si sia arrampicato sul condizionatore, superando la ringhiera del balcone e perdendo l'equilibrio. La madre ha confermato che il piccolo era molto vivace e curioso, ma non avrebbe mai immaginato che potesse arrampicarsi fino al balcone in così poco tempo.

La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si è stretta intorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore. I vicini hanno espresso incredulità e profonda tristezza per la tragica perdita, ricordando il bambino come un piccolo gioioso e pieno di vita.

Incidenti Simili

Questo tragico evento richiama alla mente altri incidenti simili accaduti in Italia. A Roma, ad esempio, un bambino di quattro anni è caduto dal secondo piano di una palazzina, riportando gravi traumi cranici, ma fortunatamente le sue condizioni sono in lieve miglioramento. In un altro episodio a Portogruaro, un bambino di 18 mesi è morto dopo essere caduto dal cofano di un'auto durante un gioco con i cuginetti, evidenziando quanto possano essere pericolose anche le situazioni apparentemente più innocue.