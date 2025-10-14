Minacce a Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini: ricatto online con false foto e richiesta di 10mila euro

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è stata vittima di un grave episodio di ricatto online. La 21enne ha denunciato pubblicamente su Instagram di aver ricevuto un messaggio anonimo contenente una minaccia e una richiesta di denaro.

Nel messaggio, inviato da un numero sconosciuto, si leggeva: “Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita”. Jolanda ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione lo scorso venerdì e di essersi inizialmente spaventata: “C’era il nome di mia mamma e un sacco di cose strane”, ha raccontato nelle sue storie.

Leggi anche Ambra Angiolini festeggia il 4 in pagella della figlia Jolanda con una torta: Anche tu sei umana

Nonostante la gravità delle parole, la giovane ha dichiarato di non essersi lasciata sopraffare dalla paura: “So che quelle foto non esistono da nessuna parte, ma ho pensato che potessero essere immagini modificate con l’intelligenza artificiale. Mi sono passate per la testa tutte le ipotesi”.

Jolanda ha poi voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento e prevenzione a chiunque possa trovarsi in situazioni simili: “Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre e chiunque potesse aiutarmi. Se dovesse succedere a voi, non fatevi prendere dal panico: non rispondete, non inviate soldi e rivolgetevi a qualcuno di fiducia”.

La 21enne ha infine precisato che, insieme ai suoi genitori, si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare il tentativo di estorsione e segnalare l’accaduto.