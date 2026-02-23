Sanremo, Katia Ricciarelli delusa per l'assenza all'omaggio a Pippo Baudo

Katia Ricciarelli parla del Festival di Sanremo e del mancato invito per l’omaggio a Pippo Baudo, legato ai 18 anni trascorsi insieme. La soprano si dice sorpresa e delusa per non essere stata coinvolta nella serata inaugurale.

Katia Ricciarelli si aspettava di essere presente all’Ariston per la serata dedicata a Pippo Baudo, ma l’invito non è arrivato. La soprano, che ha condiviso con il conduttore una lunga parte della sua vita, ha commentato con rammarico la scelta degli organizzatori del Festival di Sanremo.

Secondo le anticipazioni sulla prima serata, in teatro saranno presenti i figli di Baudo, Tiziana e Alessandro, insieme alla storica assistente Dina Minna. Una decisione che ha sorpreso Ricciarelli, convinta che un suo coinvolgimento sarebbe stato naturale, non tanto come ex moglie ma come artista che ha vissuto accanto a lui per molti anni.

“Dopo 18 anni insieme, pensavo di poter partecipare al ricordo”, ha spiegato, sottolineando che avrebbe preso parte volentieri all’omaggio. Un’assenza che, a suo dire, pesa anche perché si aggiunge ad altre aspettative rimaste disattese nel tempo.

Nonostante l’amarezza, Ricciarelli ha ribadito l’affetto nei confronti del presentatore, ricordandolo come un uomo e un professionista di grande valore, pur con i suoi limiti. “Lo porto sempre con me”, ha detto, chiarendo di non voler dare troppo peso a polemiche o esclusioni.

La soprano ha poi espresso perplessità anche sulla composizione degli ospiti previsti per l’omaggio, soffermandosi in particolare sulla presenza dell’assistente storica. A suo giudizio, sarebbe stato più coerente riconoscere apertamente il ruolo di tutte le persone legate a Baudo, senza distinzioni poco chiare.