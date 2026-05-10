Katia Ricciarelli, il ricordo di Pippo Baudo e il rimpianto per una vita insieme mai vissuta

Katia Ricciarelli torna a parlare di Pippo Baudo e dei figli mai avuti. A Domenica In il soprano ripercorre carriera, affetti e rimpianti personali, ricordando anche il rapporto con la madre e la lunga storia con il celebre conduttore.

Katia Ricciarelli ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua vita durante l’intervista concessa a Domenica In. Il soprano ha parlato della carriera, dei legami familiari e delle storie d’amore che hanno segnato il suo percorso umano e professionale.

Nel corso della trasmissione condotta da Mara Venier, Ricciarelli ha spiegato di guardare oggi al passato con serenità. «Canto quello che riesco ancora a cantare», ha raccontato, ricordando i tanti anni trascorsi sui palcoscenici internazionali e le esperienze che hanno accompagnato la sua lunga carriera artistica.

Tra i ricordi più personali c’è quello legato a Pippo Baudo, definito dall’artista come il grande amore della sua vita. Katia Ricciarelli ha raccontato che dopo la fine del loro matrimonio non ha più avuto relazioni importanti. «Dopo di lui solo flirt», ha ammesso, spiegando di non aver più desiderato condividere la quotidianità con un altro uomo.

L’artista ha parlato anche del rapporto interrotto con Baudo negli ultimi anni. Ha raccontato di aver perso ogni contatto diretto con il conduttore e di aver vissuto quella distanza come un abbandono. Nonostante questo, ha confessato che avrebbe voluto trascorrere la vecchiaia insieme a lui.

Durante l’intervista è emerso anche il tema della maternità mancata. Ricciarelli ha ricordato i tentativi fatti in passato per avere un figlio e le difficoltà affrontate in quel periodo, aggravate dalla pressione dei fotografi e dell’attenzione mediatica. A un certo punto, ha spiegato, lei e Baudo decisero di fermarsi.

Katia Ricciarelli ha poi dedicato parole affettuose alla madre, descrivendola come una donna elegante e molto vicina ai giovani. Ha raccontato che seguiva con orgoglio i suoi successi professionali, pur soffrendo per il poco tempo che la figlia riusciva a dedicare alla famiglia. Nonostante questo, non le impose mai scelte o rinunce.