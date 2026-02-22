Sanremo 2026, omaggio a Pippo Baudo in apertura del Festival

Carlo Conti apre Sanremo 2026 con un tributo a Pippo Baudo, scomparso ad agosto a 89 anni. Il direttore artistico vuole ricordare il conduttore che guidò il Festival 13 volte, coinvolgendo artisti lanciati proprio da lui.

Il Festival di Sanremo 2026 si aprirà con un ricordo di Pippo Baudo. Carlo Conti ha deciso di dedicare l’avvio della kermesse al celebre presentatore, morto il 16 agosto scorso all’età di 89 anni, figura centrale nella storia della manifestazione.

Baudo è stato alla guida del Festival per tredici edizioni, lasciando un segno profondo nella musica italiana e nella televisione. Conti, che ricopre il ruolo di direttore artistico e conduttore, ha più volte espresso la volontà di legare l’intera edizione 2026 alla sua memoria.

Tra gli elementi che rafforzano questo omaggio c’è anche la presenza di alcuni artisti scoperti proprio da Baudo sul palco dell’Ariston. Laura Pausini, al suo fianco come coconduttrice per tutte le serate, e ospiti come Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli sono legati alle edizioni che il presentatore aveva guidato.