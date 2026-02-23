Lindsey Vonn fuori dall'ospedale dopo l'incidente a Cortina, recupero lungo per le fratture

Lindsey Vonn lascia l’ospedale dopo la caduta a Cortina d’Ampezzo causata da una gara olimpica, con fratture multiple che richiederanno un lungo recupero. L’ex campionessa si sposta ora in albergo dopo quasi due settimane immobile.

Dopo giorni difficili, Lindsey Vonn ha lasciato l’ospedale in cui era ricoverata dall’8 febbraio, quando una violenta caduta durante le gare di Milano Cortina le ha provocato diverse fratture. L’ex sciatrice statunitense ha raccontato sui social di essere riuscita a trasferirsi in albergo, primo passo verso una lenta ripresa.

Nel video pubblicato online, Vonn appare sorridente ma ancora provata. Ha spiegato di aver trascorso quasi due settimane senza potersi muovere, prima di ricevere il via libera dai medici. Il rientro a casa non è ancora possibile, ma il miglioramento le consente di lasciare il letto d’ospedale.

Leggi anche: Sinner vicino a Lindsey Vonn dopo l'incidente a Cortina: il messaggio sui social Jannik Sinner ha scelto i social per far arrivare un pensiero a Lindsey Vonn dopo il grave incidente in discesa a Cortina.

Il quadro clinico resta impegnativo. Le ossa, ha spiegato, avranno bisogno di circa un anno per saldarsi completamente. Solo in seguito valuterà un eventuale nuovo intervento per rimuovere le placche inserite durante le operazioni e intervenire sul legamento crociato.

La campionessa ha parlato di una situazione complessa, affrontata con più interventi chirurgici. Ha voluto ringraziare il dottor Tom Hackett, che ha seguito il suo caso, sottolineando come il problema sia stato riportato sotto controllo dopo i momenti più critici.