Lindsey Vonn operata a Treviso, foto dall'ospedale dopo il terzo intervento

Lindsey Vonn pubblica dall’ospedale di Treviso dopo il terzo intervento alla gamba infortunata alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa aggiorna i fan sui progressi, mentre Mattarella ne elogia il coraggio.

Un letto d’ospedale, mazzi di fiori e un messaggio breve ma chiaro. Lindsey Vonn ha scelto i social per raccontare l’ultimo passaggio del suo recupero dopo il grave infortunio rimediato in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. Per la campionessa statunitense si tratta del terzo intervento alla gamba, colpita da diverse fratture dopo una caduta violenta.

L’operazione è stata eseguita a Treviso. Nello scatto condiviso online si vede la sciatrice distesa nel letto, circondata dai fiori ricevuti. Accanto all’immagine, parole misurate: l’intervento è riuscito e i miglioramenti, anche se lenti, stanno arrivando. Un traguardo diverso rispetto a pochi giorni fa, quando il quadro era più complicato.

Grave caduta in discesa libera per Lindsey Vonn alle Olimpiadi invernali in Italia.

Vonn ha rivolto un grazie allo staff medico che la segue passo dopo passo, oltre ad amici e familiari rimasti al suo fianco. Ha citato anche il sostegno arrivato da tante persone nel mondo, un incoraggiamento che l’ha aiutata a tenere duro nelle ore più difficili dopo l’incidente in pista.

Nel messaggio non è mancato un pensiero per i compagni di squadra e per gli atleti del Team Usa impegnati ai Giochi, indicati come fonte di motivazione mentre lei affronta la riabilitazione. Guardare le gare, ha scritto, le dà una spinta in più e qualcosa per cui tifare durante la convalescenza.

Sulla sua situazione è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parlando con Sofia Goggia e confermando la sua presenza sull’Olympia delle Tofane, il capo dello Stato ha avuto parole di apprezzamento per la sciatrice americana, definendo coraggiosa la scelta di gareggiare nonostante il problema al ginocchio che l’accompagnava già prima della caduta.