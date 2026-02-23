Andrea Vetrugno scomparso nel Brindisino, ricerche in corso per il 26enne sparito da San Pancrazio Salentino

Paola Cammarota | 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Vetrugno è scomparso nel Brindisino il 15 febbraio e la famiglia ha denunciato l’assenza ai carabinieri dopo due settimane senza contatti. L’ultima volta era stato visto nel suo paese con felpa e pantaloni neri.

Andrea Vetrugno scomparso nel Brindisino, ricerche in corso per il 26enne sparito da San Pancrazio Salentino

Da oltre due settimane non si hanno notizie di Andrea Vetrugno, 26 anni, residente a San Pancrazio Salentino, nel Brindisino. I familiari, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, hanno presentato denuncia ai carabinieri facendo scattare le ricerche.

La prefettura è stata informata e ha avviato il protocollo previsto per le persone scomparse. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire le ultime ore del giovane e i suoi spostamenti abituali.

Secondo quanto emerso, il ragazzo è stato visto l’ultima volta proprio a San Pancrazio Salentino. Indossava una felpa con cappuccio e pantaloni neri. Gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un allontanamento volontario.

Un appello è arrivato anche dal sindaco Edmondo Moscatelli, che ha invitato chiunque abbia informazioni a contattare il numero unico di emergenza 112. Il primo cittadino ha chiesto la collaborazione dei cittadini per contribuire alle ricerche.