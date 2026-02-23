Andrea Vetrugno scomparso nel Brindisino, ricerche in corso per il 26enne sparito da San Pancrazio Salentino

Andrea Vetrugno è scomparso nel Brindisino il 15 febbraio e la famiglia ha denunciato l’assenza ai carabinieri dopo due settimane senza contatti. L’ultima volta era stato visto nel suo paese con felpa e pantaloni neri.

Da oltre due settimane non si hanno notizie di Andrea Vetrugno, 26 anni, residente a San Pancrazio Salentino, nel Brindisino. I familiari, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, hanno presentato denuncia ai carabinieri facendo scattare le ricerche.

La prefettura è stata informata e ha avviato il protocollo previsto per le persone scomparse. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire le ultime ore del giovane e i suoi spostamenti abituali.

Leggi anche: Cagliari: donna trovata morta in mare, ricerche in corso per il fidanzato scomparso

Secondo quanto emerso, il ragazzo è stato visto l’ultima volta proprio a San Pancrazio Salentino. Indossava una felpa con cappuccio e pantaloni neri. Gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un allontanamento volontario.

Un appello è arrivato anche dal sindaco Edmondo Moscatelli, che ha invitato chiunque abbia informazioni a contattare il numero unico di emergenza 112. Il primo cittadino ha chiesto la collaborazione dei cittadini per contribuire alle ricerche.