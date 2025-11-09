Elicottero civile scomparso tra Toscana e Marche: ricerche in corso

Un elicottero Augusta Westland 109 partito da Venezia risulta disperso mentre sorvolava l’area di confine tra Toscana e Marche. L’allarme è scattato poco prima delle 17, dopo che l’equipaggio aveva comunicato una possibile avaria. Subito dopo la segnalazione, ogni contatto radio si è interrotto.

A bordo del velivolo si trovavano due persone. La Asl Toscana sud est ha attivato il gruppo delle maxi emergenze, con il Disaster Manager incaricato di coordinare le attività di ricerca e soccorso insieme alle sale operative regionali limitrofe.

Nella zona sono impegnati vigili del fuoco, carabinieri, squadre del soccorso alpino e speleologico e mezzi dell’Aeronautica Militare. Diverse ambulanze sono state predisposte in attesa di eventuali interventi sanitari.

Le ricerche si concentrano su un’area di circa 20 chilometri, in particolare sull’Alpe della Luna, tra Badia Tedalda e Borgo Pace, e nei boschi di Parchiule, nel Pesarese. Velivoli dotati di sistemi a infrarossi stanno sorvolando la zona, ma maltempo e visibilità ridotta stanno rendendo le operazioni complesse.

Non è ancora noto se il pilota sia riuscito a tentare un atterraggio di emergenza. Le ricerche proseguono senza sosta.