Cagliari: donna trovata morta in mare, ricerche in corso per il fidanzato scomparso

Il 19 marzo 2025, nelle acque di Cala Fighera a Cagliari, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Manola Mascia, 28 anni, originaria di Quartu Sant'Elena. La giovane era scomparsa dalla sera precedente, suscitando preoccupazione tra i familiari.

Secondo le prime ricostruzioni, Manola potrebbe essere scivolata lungo il sentiero impervio che costeggia la scogliera, precipitando in mare. Un escursionista ha avvistato il corpo e ha immediatamente allertato le autorità.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti la Guardia Costiera e la Squadra Mobile della Questura di Cagliari. Il medico legale Roberto Demontis ha esaminato il cadavere, rilevando ferite compatibili con una caduta da una considerevole altezza.

Accanto agli effetti personali di Manola è stato trovato un borsello contenente i documenti del fidanzato, Paolo Durzu, 32 anni, residente a Quartu Sant'Elena. L'uomo risulta attualmente disperso, e si presume fosse con lei al momento della tragedia.

Le operazioni di ricerca di Paolo Durzu sono state avviate immediatamente, coinvolgendo motovedette, sommozzatori e un elicottero della Guardia Costiera. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da forte scirocco e mareggiata, hanno complicato le operazioni, costringendo a una temporanea sospensione durante la notte. Le ricerche sono riprese all'alba del 20 marzo.

Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire gli ultimi movimenti della coppia e chiarire le circostanze del dramma. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Manola Mascia per determinare con precisione le cause del decesso.

